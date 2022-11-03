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«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»

Встреча прошла на льду «Татнефть-Арены» в Казани.
03 ноября 2022 21:24

«Ак Барс» на своей площадке принимал «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1, а по буллитам точнее оказался казанский клуб.

В составе хозяев отличился Никита Евсеев.

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Данила Алалыкина.

Таким образом, «Ак Барс» с 25 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «СЮ» находится на второй строчке, имея в своем активе 35 очков.

В следующем матче «Ак Барс» отправится в гости к «Северстали» (6 ноября), а «Салават Юлаев» сыграет на выезде против «Нефтехимика» (5 ноября).

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Алалыкин (Башкиров, Пустозеров), 34:38
1:1 – Евсеев (Галимов), 47:17.

источник: «Советский спорт»
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