«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»

«Ак Барс» на своей площадке принимал «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1, а по буллитам точнее оказался казанский клуб.

В составе хозяев отличился Никита Евсеев.

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Данила Алалыкина.

Таким образом, «Ак Барс» с 25 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «СЮ» находится на второй строчке, имея в своем активе 35 очков.

В следующем матче «Ак Барс» отправится в гости к «Северстали» (6 ноября), а «Салават Юлаев» сыграет на выезде против «Нефтехимика» (5 ноября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Алалыкин (Башкиров, Пустозеров), 34:38

1:1 – Евсеев (Галимов), 47:17.