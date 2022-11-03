«Локомотив» оказался сильнее «Металлурга», одержав третью победу подряд в КХЛ

«Локомотив» на своей площадке оказался сильнее «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ярославского клуба.
В составе хозяев отличились Рушан Рафиков, Егор Коршков и дважды Александр Полунин.
Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Андрея Чибисова.
Таким образом, «Локомотив» одержал третью победу кряду и с 35 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Металлург» находится на первой строчке Востока, имея в своем активе 37 очков.
В следующем матче «Локомотив» отправится в гости к «Торпедо», а «Металлург» сыграет на выезде со СКА. Оба противостояния состоятся 5 ноября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» – «Металлург» – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы:
1:0 – Рафиков (Никулин, Березкин), 8:49
2:0 – Коршков (Сергеев, Алексеев), 22:05
3:0 – Полунин (), 29:24
3:1 – Чибисов (Юров), 43:53
4:1 – Полунин (пустые ворота), 58:42.