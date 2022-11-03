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«Нефтехимик» в овертайме выиграл у ЦСКА и прервал победную серию армейцев

Рискованное решение заменить вратаря в овертайме сыграло против ЦСКА.
03 ноября 2022 21:27
автор: Александр Евграфов

«Нефтехимик» выиграл у московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей отличились Рафаэль Бикмуллин (10-я минута), Евгений Митякин (21), Егор Попов (23). У гостей шайбы на счету Сергея Плотникова (10), Прохора Полтапова (15) и Владислава Каменева (21).

Судьба решилась в овертайме, когда армейцы заменили вратаря пятым полевым игроком. Но это решение обернулось против гостей. Победная шайба, влетевшая в пустые ворота ЦСКА, на счету Кирилла Воробьева (61). Беспроигрышная серия ЦСКА, составлявшая 11 матчей подряд, прервалась

ЦСКА сохраняет второе место в Западной конференции, набрав 38 очков. «Нефтехимик», благодаря победе, покинул последнее место в Восточной конференции, переместившись с 21 очком на десятую строчку.

Следующую игру «Нефтехимик» проведет 5 ноября, принимая «Салават Юлаев», а ЦСКА 7 ноября сыграет в Москве с ярославским «Локомотивом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – ЦСКА (Москва) - 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Плотников (Киселевич, Слепышев), 09:16

1:1 – Бикмуллин (Кашников, Шинкарук), 09:32

1:2 – Полтапов (Юртайкин), 14:16

2:2 – Митякин (Камара), 20:20

2:3 – Каменев (Окулов), 20:45

3:3 – Попов (Галимов, Сидоров), 22:49

4:3 – Воробьев, 60:29 (в пустые ворота).

Вратари: Озолин - Рейдеборн

источник: «Советский спорт»
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