Мартемьянов - о поражении от «Авангарда»: Никаких претензий к парням нет

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов дал комментарий после поражения своей команды от «Авангарда» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень напряженная игра, никто не хотел уступать. Игрой команды доволен, никаких претензий к парням нет», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

«Авангард» с 27 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Сибирь» находится на четвертой строчке, имея в своем активе 31 очко.

В следующем матче «Авангард» сыграет в Омске с «Витязем» (6 ноября), а «Сибирь» отправится на выезд к «Автомобилисту» (5 ноября).