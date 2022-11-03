Козлов - о поражении от «Ак Барса»: Горжусь каждым из игроков «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2 Б).

«Хорошая и боевая игра с обилием голевых моментов от обеих команд. Горжусь каждым из наших игроков», - приводит слова специалиста пресс-служба уфимского клуба.

«Ак Барс» с 25 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «СЮ» находится на второй строчке, имея в своем активе 35 очков.

В следующем матче «Ак Барс» отправится в гости к «Северстали» (6 ноября), а «Салават Юлаев» сыграет на выезде против «Нефтехимика» (5 ноября).