Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Детройтом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» на своем льду обыграл «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Лукас Раймонд, реализовавший большинство, Эндрю Копп и Дилан Ларкин.

Гости ответили шайбой Александра Овечкина, для которого этот гол стал 786-м в регулярных первенствах.

«Красные крылья» набрали 12 очков и поднялись на десятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

У «столичных» столько же очков, команда занимает девятую строчку.