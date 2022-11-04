Шайба Кучерова не помогла «Тампе-Бэй» победить «Каролину», Василевский отразил 52 броска

«Каролина» на выезде оказалась сильнее «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в основное и дополнительное время завершилась со счетом 3:3, а по буллитам точнее были «Харрикейнз».

В составе гостей отличились Сет Джарвис, Мартин Нечас и Брэди Шей. Российский нападающий Андрей Свечников сделал результативную передачу.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Росса Колтона, Ника Пола и Никиты Кучерова. Защитник Михаил Сергачев отметился ассистом, а вратарь Андрей Василевский отразил 52 броска из 55.

В следующем матче «Каролина» примет дома «Баффало» (5 ноября), а «Тампа» сыграет с тем же соперником, но на день позже - 6 ноября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Каролина» – 3:4 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, по буллитам – 0:1)

Голы:

0:1 – Джарвис (Штястны), 8:29

1:1 – Колтон (Хэйгл, Сергачев), 25:50

2:1 – Пол (Стэмкос), 29:19

2:2 – Нечас (Свечников, Бернс), 34:01

3:2 – Кучеров (Пойнт, Киллорн), 39:00

3:3 – Шей (Ахо), 53:34

Вратари: Ан. Василевский 52/55 – Андерсен 23/26.