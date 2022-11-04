Передача Зайцева не помогла «Оттаве» справиться с «Вегасом»

Бразилия или Аргентина — да, Франция и Англия — нет. Специальные ставки на пары финалистов ЧМ-2022

«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на то, какие команды встрется 18 декабря в финале чемпионата мира по футболу в Катаре.