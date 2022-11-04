Передача Зайцева не помогла «Оттаве» справиться с «Вегасом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде нанес поражение «Оттаве Сенаторз».
Встреча завершилась ос счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых отличились Марк Стоун, Рейли Смит, реализовавший большинство, Зак Уайтклауд, Чендлер Стивенсон, забросивший в меньшинстве, и Уильям Кэррье.
Хозяева ответили дублями Клода Жиру и Тима Штюцле. Однажды партнерам ассистировал Никита Зайцев.
«Вегас» набрал 20 очков и продолжает уверенно лидировать на Западе. «Сенаторы» с восемью очками 15-е на Западе.
источник: «Советский спорт»