Первый хет-трик Кузьменко в НХЛ помог «Ванкуверу» обыграть «Анахайм»

«Ванкувер» на своей площадке оказался сильнее «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу «Кэнакс».
В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Андрей Кузьменко, впервые в карьере забивший три гола в НХЛ. Кроме того, в его активе результативная передача. Также у хозяев отличиличь Бо Хорват (дважды), Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Троя Терри, Райана Строума, Макса Комтуа, Тревора Зеграса и Макса Джонса.
В следующем матче «Ванкувер» примет дома «Нэшвилл», а «Анахайм» отправится на выезд к «Сан-Хосе». Оба противостояния состоятся 6 ноября.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» – «Анахайм» – 8:5 (1:1, 2:1, 5:3)
Голы:
0:1 – Терри (Гибсон, Клингберг), 16:30
1:1 – Хорват (Петтерссон, Хьюз), 19:40
2:1 – Петтерссон (Кузьменко, Михеев), 29:07
3:1 – Миллер (Гарланд, Хорват), 33:06
3:2 – Строум (Терри, Зеграс), 39:14
4:2 – Джошуа (Оман), 45:30
5:2 – Кузьменко (Хьюз, Петтерссон), 45:54
5:3 – Комтуа (Строум), 47:51
5:4 – Зеграс (Терри, Клингберг), 53:35
6:4 – Кузьменко (Петтерссон, Майерс), 54:48
7:4 – Кузьменко (Петтерссон), 56:48
7:5 – Джонс (Мактавиш, Болье), 57:38
8:5 – Хорват (), 59:04
Вратари: Мартин 26/31 – Гибсон 39/46.