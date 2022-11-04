Первый хет-трик Кузьменко в НХЛ помог «Ванкуверу» обыграть «Анахайм»

«Ванкувер» на своей площадке оказался сильнее «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу «Кэнакс».

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Андрей Кузьменко, впервые в карьере забивший три гола в НХЛ. Кроме того, в его активе результативная передача. Также у хозяев отличиличь Бо Хорват (дважды), Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Троя Терри, Райана Строума, Макса Комтуа, Тревора Зеграса и Макса Джонса.

В следующем матче «Ванкувер» примет дома «Нэшвилл», а «Анахайм» отправится на выезд к «Сан-Хосе». Оба противостояния состоятся 6 ноября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» – «Анахайм» – 8:5 (1:1, 2:1, 5:3)

Голы:

0:1 – Терри (Гибсон, Клингберг), 16:30

1:1 – Хорват (Петтерссон, Хьюз), 19:40

2:1 – Петтерссон (Кузьменко, Михеев), 29:07

3:1 – Миллер (Гарланд, Хорват), 33:06

3:2 – Строум (Терри, Зеграс), 39:14

4:2 – Джошуа (Оман), 45:30

5:2 – Кузьменко (Хьюз, Петтерссон), 45:54

5:3 – Комтуа (Строум), 47:51

5:4 – Зеграс (Терри, Клингберг), 53:35

6:4 – Кузьменко (Петтерссон, Майерс), 54:48

7:4 – Кузьменко (Петтерссон), 56:48

7:5 – Джонс (Мактавиш, Болье), 57:38

8:5 – Хорват (), 59:04

Вратари: Мартин 26/31 – Гибсон 39/46.