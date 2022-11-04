«Сент-Луис» проиграл «Айлендерс», несмотря на три очка Тарасенко и Барбашева

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома проиграл «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «островитян», в составе которых отличились Кайл Палмьери, Брок Нельсон, реализовавший большинство, Джош Бэйли, Андерс Ли и Жан-Габриэль Пажо, которому ассистировал Александр Романов.

«Блюзмены» смогли ответить точными бросками Владимира Тарасенко и Роберта Томаса в большинстве, который отличился с передач все того же Тарасенко и Ивана Барбашева.

«Айлендерс» набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сент-Луис» с шестью очками замыкает таблицу Запада.