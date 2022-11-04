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«Даллас» разгромил «Аризону» благодаря заброшенной шайбе Гурьянова

Встреча прошла на «Маллетт Арене» в Темпе.
04 ноября 2022 08:48

«Даллас» на выезде оказался сильнее «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завыершилась со счетом 7:2 в пользу «Старз».

В составе победителей отличились Уайаат Джонстон, Тай Делландреа, Джейсон Робертсон (дважды), Джейми Бенн, Яни Хаканпя и российский нападающий Денис Гурьянов, в активе которого также результативная передача.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Юусо Вялимяки и Лоусона Круза.

В следующем матче «Даллас» отправится на выезд к «Эдмонтону» (5 ноября), а «Аризона» сыграет в гостях у «Вашингтона» (6 ноября).

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» – «Даллас» – 2:7 (0:4, 0:1, 2:2)
Голы:
0:1 – Гурьянов (Сегин, Марчмент), 1:27
0:2 – Джонстон (), 3:54
0:3 – Делландреа (Хейсканен, Миллер), 11:18
0:4 – Робертсон (Хинтц, Павелски), 18:30
0:5 – Робертсон (Хинтц, Бенн), 35:14
0:6 – Бенн (), 41:27
1:6 – Вялимяки (Бьюгстэд, Маччелли), 45:07
2:6 – Крауз (Маччелли), 49:06
2:7 – Хаканпя (Линделль, Бенн), 55:45
Вратари: Веймелка 22/26, Ингрэм 7/10 – Уэджвуд 28/30.

источник: «Советский спорт»
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