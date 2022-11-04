«Даллас» разгромил «Аризону» благодаря заброшенной шайбе Гурьянова

«Даллас» на выезде оказался сильнее «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завыершилась со счетом 7:2 в пользу «Старз».

В составе победителей отличились Уайаат Джонстон, Тай Делландреа, Джейсон Робертсон (дважды), Джейми Бенн, Яни Хаканпя и российский нападающий Денис Гурьянов, в активе которого также результативная передача.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Юусо Вялимяки и Лоусона Круза.

В следующем матче «Даллас» отправится на выезд к «Эдмонтону» (5 ноября), а «Аризона» сыграет в гостях у «Вашингтона» (6 ноября).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Даллас» – 2:7 (0:4, 0:1, 2:2)

Голы:

0:1 – Гурьянов (Сегин, Марчмент), 1:27

0:2 – Джонстон (), 3:54

0:3 – Делландреа (Хейсканен, Миллер), 11:18

0:4 – Робертсон (Хинтц, Павелски), 18:30

0:5 – Робертсон (Хинтц, Бенн), 35:14

0:6 – Бенн (), 41:27

1:6 – Вялимяки (Бьюгстэд, Маччелли), 45:07

2:6 – Крауз (Маччелли), 49:06

2:7 – Хаканпя (Линделль, Бенн), 55:45

Вратари: Веймелка 22/26, Ингрэм 7/10 – Уэджвуд 28/30.