32 сэйва Шестеркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» – «Бостон» завершился поражением хозяев со счетом 2:5.

В составе победителей отличились Давид Пастрняк, Чарли Койл, Хампус Линдхольм, Трент Фредерик и Джейк Дебраск.

У проигравших по шайбе забросили Джимми Веси и Адам Фокс. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 броска, а его соотечественник и партнер по команде, нападающий Артемий Панарин покинул лед, не набрав очков.

Таким образом, «синерубашечники» прервали серию из трех побед кряду, а «Брюинз» выиграли седьмой матч подряд.

7 ноября команда Панарина сыграет с «Детройтом», а «Бостон» днем ранее встретится с «Торонто».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Бостон» – 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Голы:

0:1 – 13 Пастрняк (Холл)

1:1 – 31 Веси (Какко, Зибанежад)

1:2 – 43 Койл (Фолиньо, Линдхольм)

2:2 – 44 Фокс (Какко, Крайдер)

2:3 – 47 Фредерик (Клифтон, Фолиньо)

2:4 – 51 Дебраск (Холл, Заха)

2:5 – 60 Линдхольм ()

Вратари: Шестеркин 32/36 – Улльмарк 18/20.