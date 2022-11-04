Флорида» обыграла «Сан-Хосе» по буллитам, Барабанов набрал одно очко

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграла «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых отличились Александр Барков в большинстве, Радко Гудас, Картер Верхеге и Сэм Райнхарт, реализовавший победный буллит.

Хозяева ответили шайбами Эрика Карлссона, Тимо Майера, реализовавшего большинство с передачи Александра Барабанова, и Мэттью Беннинга.

«Пантеры» набрали 13 очков и вышли на восьмое место на Востоке. «Акулы» с восемью очками 13-е на Западе.