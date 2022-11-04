Иногда он радуется передаче так, как будто сам забил». В «Ванкувере» восхищены Кузьменко

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Люк Шенн прокомментировал бурные эмоции российского форварда команда Андрея Кузьменко после трех шайб в ворота соперника.

«Этот парень - король празднований. Иногда он отдает голевую передачу и празднует ее так, как будто сам забил гол», - приводят слова хоккеиста американские журналисты.

Напомним, накануне «Ванкувер» обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 8:5, а Кузьменко сделал первый хет-трик в своей заокеанской карьере.

Россиянин пополнил состав «Кэнакс» летом, перейдя из питерского СКА.