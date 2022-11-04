«Круто и важно».Овечкин - о побитом рекорде Горди Хоу

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свое достижение в матче против «Детройт Ред Уингз», благодаря которому он превзошел рекорд Горди Хоу.

«Очевидно, это большое достижение. Я провел всю карьеру в «Вашингтоне», и для меня очень круто и важно повторить достижение такого легендарного игрока, как Горди Хоу», - приводят слова Овечкина американские журналисты.

Напомним, Овечкин забросил свою 786-ю шайбу и побил рекорд Хоу по количеству голов в регулярных чемпионатах, забитых в составе одной команды.

Для того, чтобы обойти легендарного хоккеиста в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ, россиянину осталось забросить шайб.

Отметим, что результативное действие россиянина не спасло его команду от поражения (1:3)