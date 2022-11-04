Кузьменко прокомментировал свой хет-трик в ворота «Анахайма»

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко прокомментировал свой первый хет-трик в НХЛ в ворота «Анахайм Дакс».

«Я стал чувствовать себя здесь по-настоящему хорошо. Я начинаю больше понимать эту игру, правила НХЛ и просто продолжаю двигаться вперёд. Самое главное, что мы выиграли сегодня, потому что нам нужны победы. После третьего гола фанаты стали скандировать моё имя, и я был очень счастлив», - приводит слова форварда клубная пресс-служба.

Напомним, накануне «Ванкувер» обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 8:5, а Кузьменко сделал первый хет-трик в своей заокеанской карьере.

Россиянин пополнил состав «Кэнакс» летом, перейдя из питерского СКА.