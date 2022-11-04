Андрей Кузьменко признан лучшим игроком дня в НХЛ

Сегодня, 4 ноября, состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим хоккеистом дня стал форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко, забросивший 3 шайбы в матче с «Анахайм Дакс» (8:5). Также на счету россиянина 1 голевой пас.

Звание второй звезды досталось Кайлу Коннору из Виннипег Джетс». Он стал автором победного гола в противостоянии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).

Замкнул тройку лучших форвард «Нью‑Йорк Айлендерс» Андерс Ли. В матче с против «Сент-Луиса» (5:2) он набрал 2 (1+1) очка.