Нападающий «Ак Барса» Дыняк считает Радулова лидером команды 

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк отреагировал на победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ и похвалил своих партнеров.

Отмечается, что за казанский клуб забил Никита Евсеев. Единственную шайбу уфимцев забросил Данил Алалыкин. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

«Ребята просто молодцы! Забрали игру на морально волевых качествах. Пропустили в начале, но потом Евсеев забил. Молодчик! Все красавцы, всех с победой. Радулов, как и Шипачев, лидер команды. Наш заводила. Он всегда делится эмоциями с партнерами и заводит нас. Красавец!», — приводит слова нападающего Metaratings.

Напомним, что после 25 проведенных встреч «Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. 6 ноября команда Олега Знарка отправится в Череповец на матч с «Северсталью».