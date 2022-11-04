Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нападающий «Ак Барса» Дыняк считает Радулова лидером команды 

Казанцы вырвали победу у «Салавата Юлаева» в серии буллитов.
04 ноября 2022 15:12
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк отреагировал на победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ и похвалил своих партнеров.

Отмечается, что за казанский клуб забил Никита Евсеев. Единственную шайбу уфимцев забросил Данил Алалыкин. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

«Ребята просто молодцы! Забрали игру на морально волевых качествах. Пропустили в начале, но потом Евсеев забил. Молодчик! Все красавцы, всех с победой. Радулов, как и Шипачев, лидер команды. Наш заводила. Он всегда делится эмоциями с партнерами и заводит нас. Красавец!», — приводит слова нападающего Metaratings.

Напомним, что после 25 проведенных встреч «Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. 6 ноября команда Олега Знарка отправится в Череповец на матч с «Северсталью».

источник: Metaratings.ru
Это интересно:
«Куньлунь» второй раз в сезоне победил «Спартак»
Красно-белым не удалось взять реванш за октябрьское поражение.
04.11.2022 15:41
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Главный тренер «Сибири» Мартемьянов оштрафован после матча с «Авангардом»
Причиной штрафа стал неприличный жест в адрес арбитров.
04.11.2022 15:23
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Ак Барса» Дыняк считает Радулова лидером команды 
Казанцы вырвали победу у «Салавата Юлаева» в серии буллитов.
04.11.2022 15:12
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Круто и важно».Овечкин - о побитом рекорде Горди Хоу
Хоккеист обошел легенду по одному из ключевых показателей.
04.11.2022 10:41
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Андрей Кузьменко признан лучшим игроком дня в НХЛ
Россиянин набрал 4 (3+1) очка в матче с «Анахаймом» (8:5).
04.11.2022 10:22
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Кузьменко прокомментировал свой хет-трик в ворота «Анахайма»
Россиянин впервые добился подобного достижения в НХЛ.
04.11.2022 10:19
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Иногда он радуется передаче так, как будто сам забил». В «Ванкувере» восхищены Кузьменко
Россиянин отметился своим первым хет-триком.
04.11.2022 09:37
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Флорида» обыграла «Сан-Хосе» по буллитам, Барабанов набрал одно очко
Передача россиянина не помогла его команде одержать победу.
04.11.2022 09:09
Хоккей
автор: Александр Шульгин
32 сэйва Шестеркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном»
«Брюинз» одержали седьмую победу кряду.
04.11.2022 09:07
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Даллас» разгромил «Аризону» благодаря заброшенной шайбе Гурьянова
Встреча прошла на «Маллетт Арене» в Темпе.
04.11.2022 08:48
Хоккей
Пике уходит не на пике… Как легенда «Барселоны» внезапно решила завязать с футболом
Матч чемпионата Испании против «Альмерии» 5 ноября станет для 35-летнего защитника каталонцев последним в великой карьере.
Овечкин догнал Хоу, а Кузьменко забил три гола за 11 минут! Новые достижения русских в НХЛ (видео)
Очередной гол Александра Овечкина позволил ему повторить рекорд великого Горди Хоу по результативности в составе одной команды (786), а наш новичок лиги Андрей Кузьменко оформил свой первый заокеанский хет-трик.
«Восемь спартаковцев — логичный выбор Карпина». Бушманов — о заявке сборной России на матч с Таджикистаном
Известный в прошлом футболист ведущих российских клубов Евгений Бушманов поделился с «Плеймейкером» мнением о расширенном составе сборной России на предстоящую 17 ноября товарищескую встречу с Таджикистаном в Душанбе.
Роналду может сыграть с «Ювентусом», а Головин — с «Барселоной». В Лиге Европы наступила развязка
В группах Лиги Европы прошли матчи заключительного тура.
«Ак Барс» выздоравливает! Как Радулов принес победу в зеленом дерби
Казанцы в серии буллитов выиграли у «Салавата Юлаева» (2:1) в матче КХЛ, взяв реванш у уфимцев за два октябрьских поражения.
Бразилия или Аргентина — да, Франция и Англия — нет. Специальные ставки на пары финалистов ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на то, какие команды встрется 18 декабря в финале чемпионата мира по футболу в Катаре.
Мбаппе побил рекорд Месси, Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА, Рублев отобрался на Итоговый турнир
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Расклады ЧМ-2022 в группе F: закат Бельгии, проводы Модрича и канадский сюрприз
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе F: Бельгию, Канаду, Марокко и Хорватию.
«Бенфика» украла первое место у «ПСЖ», а Анчелотти догнал Фергюсона! Как завершился групповой этап Лиги чемпионов
По итогам последних матчей 6-го тура определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов и команды, которые весной переместятся из главного еврокубка в плей-офф Лиги Европы.
Медведев опять оконфузился, а Непомнящий победил Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Даниил Медведев, только что в отличном стиле выигравший турнир в Вене, перебрался в Париж и… потерпел поражение в первом же матче от довольно среднего теннисиста из Австралии Алекса Де Минора. Зато порадовал российских болельщиков шахматист Ян Непомнящий.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика