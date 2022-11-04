Главный тренер «Сибири» Мартемьянов оштрафован после матча с «Авангардом»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова, сообщается на сайте КХЛ.

В овертайме матча «Авангард» - «Сибирь» Мартемьянов сначала на эмоциях бросил бутылку с водой, а потом показал судьям средний палец.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова наказание по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении Лиги.

«Авангард» в овертайме победил «Сибирь» - 3:2.