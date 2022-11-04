«Куньлунь» второй раз в сезоне победил «Спартак»

«Куньлунь Ред Стар» одержал волевую выездную победу над московским «Спартаком в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На шайбу Ильи Талалуева (40-я минута) хоккеисты «Куньлуня» ответили тремя в исполнении Джейсон Фрэма (43), Тая Шульца (49) и Брэндона Ипа (50).

«Куньлунь Ред Стар» набрал 23 очка и переместился на девятую строчку турнирной таблицы Западной конференции, у «Спартака» 27 очков и он занимает седьмое место на Западе.

В следующем матче 7 ноября «Куньлунь Ред Стар» примет «Салават Юлаев», а «Спартак» отправится в Нижний Новгород на матч с «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы:

1:0 – Талалуев (Брынцев, Цыплаков), 39:11

1:1 – Фрэм (Шульц), 42:42

1:2 – Шульц (Вон, Николлс), 48:47

1:3 – Ип (Фрэм, Родуолд), 49:34.

Вратари: Рибар - Смит