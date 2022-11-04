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«Витязь» победил «Трактор» в гостевом матче КХЛ

Подмосковный клуб прервал серию домашних побед челябинских хоккеистов.
04 ноября 2022 16:57
автор: Александр Евграфов

Подмосковный «Витязь» победил «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, прервавших победную серию «Трактора» на домашней арене.

У победителей шайбы на счету Александра Яремчука (4-я минута), Степана Старкова (17), Кирилла Рассказова (26), Владимира Галузина (41) и Владислава Кары (44). У хозяев площадки отличились Антон Бурдасов (36) и Максим Шабанов (45).

«Витязь» набрал 30 очков, но остался на шестом месте в Западной конференции, у «Трактора» 25 очков и девятая строчка в турнирной таблице на Востоке. Следующую игру «Трактор» проведет дома 7 ноября с «Сибирью», а днем раньше «Витязь» сыграет в Омске с «Авангардом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинк) – «Витязь» (Московская область) – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2).

Голы:

0:1 – Яремчук (Уилсон, Волгин), 03:46

0:2 – Старков (Рой), 16:24

0:3 – Рассказов (Кара), 25:21

1:3 – Бурдасов (Калинин), 35:33

1:4 – Галузин (Яремчук), 40:33

1:5 – Кара (Галузин, Волгин), 43:46 (бол.)

2:5 – Шабанов (Телегин), 44:27

Вратари: Мельничук - Шикин

источник: «Советский спорт»
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