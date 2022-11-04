Тренер «Спартака» Миронов – о поражении от «Куньлуня»: Нужно улучшать результативность

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (1:3).

Отметим, что в составе красно-белых единственную шайбу в прошедшей встрече забросил нападающий Илья Талалуев. За команду гостей авторами точных бросков стали Фрэм Джейсон, Шульц Тай и Ип Брэндон.

«Досадно проигрывать такие встречи — первые два периода играли хорошо. Мы создали много моментов, но забили недостаточно — тем самым, дали сопернику почувствовать, что они могут вернуться в игру. Третий период – это полный провал. Завтрашний выходной после такой ужасной игры мы отменили. Будем улучшать нашу результативность», – приводит слова Миронова пресс-служба московского клуба.

Добавим, что в настоящий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков после 27 игр.

7 ноября команда Миронова встретится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.