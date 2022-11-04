Тренер «Трактора» Гатиятулин назвал причину поражения от «Витязя» в матче КХЛ

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:5).

Отметим, что в составе челябинской команды шайбы забросили Антон Бурдасов и Максим Шабанов. Клуб из Подольска ответил голами Александра Яремчука, Степана Старкова, Кирилла Рассказова, Владимира Галузина и Владислава Кары.

«Мы уступили в движении, особенно это касается первого периода. У нас было много ошибок в обороне и противник нас за это наказал. Провели замену вратаря, так как нужна была встряска. Нужно было завести команду, но не всегда получается так, как хочется», – приводит слова тренера пресс-служба «Трактора».

Добавим, что подопечные Гатиятулина занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 25 очков после 27 проведенных игр. 7 ноября команда из Челябинска примет на своей домашней арене «Сибирь».