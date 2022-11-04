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«Северсталь» в серии буллитов вырвала победу у «Сочи» в матче КХЛ

Сочинцы не могут победить уже 11 игр подряд.
04 ноября 2022 19:48
автор: Александр Евграфов

«Северсталь» победила «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Череповце завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки.

У победителей шайбы на счету Робин Пресс (20-я и 51-я минуты), шайбы также забросили Илья Иванцов (52), Дмитрий Моисеев (59). У гостей голами отметились Дмитрий Завгородний (22), Никита Феоктистов (25), Юрий Александров (34) и Никита Попугаев (60).

Хоккеисты «Сочи» смогли сравнять счет за шесть секунд до конца встречи, переведя игру в овертайм, который также не выявил победителя. В серии послематчевых буллитов точнее оказались хозяева льда. Победная шайба на счету Руслана Абросимова.

«Северсталь» набрала 25 очков и вновь поднялась на девятую строчку турнирной таблицы Западной конференции, которую замыкает «Сочи» с 10 очками.

Следующую игру «Северсталь» проведет 6 ноября дома с «Ак Барсом», а «Сочи» в этот же день сыграет в Минске с «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец») – «Сочи» - 5:4 Б (1:0, 0:3, 3:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Пресс (Лишка, Иванцов), 19:56 (бол.),

1:1 – Завгородний (Николаев), 21:36,

1:2 – Феоктистов (Морроу, Точицкий), 24:12 (бол.),

1:3 – Александров (Точицкий), 33:46,

2:3 – Пресс (Хлыстов), 50:01,

3:3 – Иванцов (Морозов, Тимашов), 51:20,

4:3 – Моисеев (Думбадзе, Гуслистов), 58:49,

4:4 – Попугаев (Морроу, Стальнов), 59:54.

5:4 – Абросимов (буллит)

Вратари: Подъяпольский, Шугаев (с 24:12) - Бердин

источник: «Советский спорт»
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