«Северсталь» в серии буллитов вырвала победу у «Сочи» в матче КХЛ

«Северсталь» победила «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Череповце завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки.
У победителей шайбы на счету Робин Пресс (20-я и 51-я минуты), шайбы также забросили Илья Иванцов (52), Дмитрий Моисеев (59). У гостей голами отметились Дмитрий Завгородний (22), Никита Феоктистов (25), Юрий Александров (34) и Никита Попугаев (60).
Хоккеисты «Сочи» смогли сравнять счет за шесть секунд до конца встречи, переведя игру в овертайм, который также не выявил победителя. В серии послематчевых буллитов точнее оказались хозяева льда. Победная шайба на счету Руслана Абросимова.
«Северсталь» набрала 25 очков и вновь поднялась на девятую строчку турнирной таблицы Западной конференции, которую замыкает «Сочи» с 10 очками.
Следующую игру «Северсталь» проведет 6 ноября дома с «Ак Барсом», а «Сочи» в этот же день сыграет в Минске с «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец») – «Сочи» - 5:4 Б (1:0, 0:3, 3:1, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Пресс (Лишка, Иванцов), 19:56 (бол.),
1:1 – Завгородний (Николаев), 21:36,
1:2 – Феоктистов (Морроу, Точицкий), 24:12 (бол.),
1:3 – Александров (Точицкий), 33:46,
2:3 – Пресс (Хлыстов), 50:01,
3:3 – Иванцов (Морозов, Тимашов), 51:20,
4:3 – Моисеев (Думбадзе, Гуслистов), 58:49,
4:4 – Попугаев (Морроу, Стальнов), 59:54.
5:4 – Абросимов (буллит)
Вратари: Подъяпольский, Шугаев (с 24:12) - Бердин