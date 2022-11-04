Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Игрок «Сочи» Александров отметил, какие изменения в команде после прихода Светлова

В пятницу, 4 ноября, сочинский клуб проиграл 11-ю встречу КХЛ кряду.
04 ноября 2022 22:08
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Сочи» Юрий Александров поделился мнением о прошедшей встрече против «Северстали» (4:5 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Отмечается, что 34-летний хоккеист также рассказал об изменениях в клубе при новом тренере Сергее Светлове.

«При новом наставнике все поменялось, в том числе тренировочный процесс: уделяем внимание игре в большинстве и меньшинстве, и другим отдельным компонентам. Мы стараемся поменять наш рисунок игры, чтобы исправить турнирное положение», – приводит слова Александрова пресс-служба КХЛ.

Добавим, что сочинский клуб под руководством нового наставника не одержал ни одной победы в КХЛ. В данный момент «Сочи» находится на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав десять очков после 24 игр.

6 ноября «леопарды» отправятся в гости к минскому «Динамо».

Это интересно:
«Работы много». Светлов оценил первый матч «Сочи» под своим руководством
Южане в гостях проиграли «Северстали».
04.11.2022 22:12
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Игрок «Сочи» Александров отметил, какие изменения в команде после прихода Светлова
В пятницу, 4 ноября, сочинский клуб проиграл 11-ю встречу КХЛ кряду.
04.11.2022 22:08
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Северсталь» в серии буллитов вырвала победу у «Сочи» в матче КХЛ
Сочинцы не могут победить уже 11 игр подряд.
04.11.2022 19:48
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Тренер «Трактора» Гатиятулин назвал причину поражения от «Витязя» в матче КХЛ
По ходу игры в клубе из Челябинска был заменен вратарь.
04.11.2022 18:32
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Спартака» Миронов – о поражении от «Куньлуня»: Нужно улучшать результативность
Московский клуб проиграл три последние домашние встречи в КХЛ.
04.11.2022 17:31
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Витязь» победил «Трактор» в гостевом матче КХЛ
Подмосковный клуб прервал серию домашних побед челябинских хоккеистов.
04.11.2022 16:57
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Куньлунь» второй раз в сезоне победил «Спартак»
Красно-белым не удалось взять реванш за октябрьское поражение.
04.11.2022 15:41
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Главный тренер «Сибири» Мартемьянов оштрафован после матча с «Авангардом»
Причиной штрафа стал неприличный жест в адрес арбитров.
04.11.2022 15:23
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Ак Барса» Дыняк считает Радулова лидером команды 
Казанцы вырвали победу у «Салавата Юлаева» в серии буллитов.
04.11.2022 15:12
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Круто и важно».Овечкин - о побитом рекорде Горди Хоу
Хоккеист обошел легенду по одному из ключевых показателей.
04.11.2022 10:41
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Вернет ли Гогниев капитанскую повязку? Пока с ним не обсуждали». Глушаков — после победы «Химок» над «Оренбургом»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не попал в заявку на матч 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0), но согласился обсудить первую за три месяца победу команды.
Тренер на удаленке — это спасение! Как «Химки» без Спартака Гогниева и Дениса Глушакова выиграли впервые за три месяца
В стартовом матче 16-го тура химчане на своем поле победили «Оренбург» (2:0).
Возвращение Камилы к истокам. Казанский Гран-при станет для Валиевой первым турниром в родном городе
В субботу и воскресенье в столице Татарстана пройдет третий этап российской серии Гран-при.
Чемпион победит вторым номером! Расклады на супербой Бивол — Рамирес
6 ноября в Абу-Даби состоится боксерский поединок за титул WBA в полутяжелом весе между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом. «Плеймейкер» оценивает шансы соперников.
Пике уходит не на пике… Как легенда «Барселоны» внезапно решила завязать с футболом
Матч чемпионата Испании против «Альмерии» 5 ноября станет для 35-летнего защитника каталонцев последним в великой карьере.
Овечкин догнал Хоу, а Кузьменко забил три гола за 11 минут! Новые достижения русских в НХЛ (видео)
Очередной гол Александра Овечкина позволил ему повторить рекорд великого Горди Хоу по результативности в составе одной команды (786), а наш новичок лиги Андрей Кузьменко оформил свой первый заокеанский хет-трик.
«Восемь спартаковцев — логичный выбор Карпина». Бушманов — о заявке сборной России на матч с Таджикистаном
Известный в прошлом футболист ведущих российских клубов Евгений Бушманов поделился с «Плеймейкером» мнением о расширенном составе сборной России на предстоящую 17 ноября товарищескую встречу с Таджикистаном в Душанбе.
Роналду может сыграть с «Ювентусом», а Головин — с «Барселоной». В Лиге Европы наступила развязка
В группах Лиги Европы прошли матчи заключительного тура.
«Ак Барс» выздоравливает! Как Радулов принес победу в зеленом дерби
Казанцы в серии буллитов выиграли у «Салавата Юлаева» (2:1) в матче КХЛ, взяв реванш у уфимцев за два октябрьских поражения.
Бразилия или Аргентина — да, Франция и Англия — нет. Специальные ставки на пары финалистов ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на то, какие команды встрется 18 декабря в финале чемпионата мира по футболу в Катаре.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика