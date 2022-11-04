Игрок «Сочи» Александров отметил, какие изменения в команде после прихода Светлова

Защитник «Сочи» Юрий Александров поделился мнением о прошедшей встрече против «Северстали» (4:5 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Отмечается, что 34-летний хоккеист также рассказал об изменениях в клубе при новом тренере Сергее Светлове.

«При новом наставнике все поменялось, в том числе тренировочный процесс: уделяем внимание игре в большинстве и меньшинстве, и другим отдельным компонентам. Мы стараемся поменять наш рисунок игры, чтобы исправить турнирное положение», – приводит слова Александрова пресс-служба КХЛ.

Добавим, что сочинский клуб под руководством нового наставника не одержал ни одной победы в КХЛ. В данный момент «Сочи» находится на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав десять очков после 24 игр.

6 ноября «леопарды» отправятся в гости к минскому «Динамо».