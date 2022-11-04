«Работы много». Светлов оценил первый матч «Сочи» под своим руководством

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда уступила череповецкой «Северстали».

«Основной компонент – вбрасывания в нашей зоне. Концентрация. Тратим очень много сил в первом и втором периодах. Не хватает где-то характера. Может быть, из-за того, что была длинная серия из поражений, у игроков есть опасения проиграть, ошибиться.

Много молодых ребят, которые не готовы все 60 минут играть в правильном тонусе, терпеливо довести игру до конца. Когда боишься ошибиться, чаще делаешь ошибки. Будем работать над вбрасываниями, над работой на свободной позиции. Теряем позицию под воротами в нашей зоне. Где-то проигрываем борьбу. Нам не хватает умения выцарапать шайбу, сыграть с партнером. Работы много», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба череповчан.

Напомним, «Сочи» уступил сопернику в серии послематчевых буллитов со счетом 4:5.

«Северсталь» набрала 25 очков и вновь поднялась на девятую строчку турнирной таблицы Западной конференции, которую замыкает «Сочи» с 10 очками.

Следующую игру «Северсталь» проведет 6 ноября дома с «Ак Барсом», а «Сочи» в этот же день сыграет в Минске с «Динамо».