«Колорадо» с Георгиевым, но без Ничушкина обыграл «Коламбус», Рантанен оформил хет-трик

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на своем льду нанес поражение «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Микко Рантанен. Еще по одной шайбе забросили Логан О'Коннор, Ти Джей Комфер и Кэйл Макар. Дважды «лавины» реализовывали численное большинство.

Гости ответили голами Якуба Ворачека, также воспользовавшегося численным перевесом, Патрика Лайне и Лиама Фуди.

В составе «Колорадо» весь матч провел российский голкипер Александр Георгиев. Нападающий Валерий Ничушкин участия во встрече не принимал. Михаил Мальцев, а также защитник гостей Владислав Гавриков и форвард Егор Чинахов баллами за результативность не отметились.

«Колорадо» набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Коламбус» с шестью очками по-прежнему замыкает таблицу Востока.