Хет-трик Ахо и две передачи Свечникова помогли «Каролине» победить «Баффало»

Хокеисты «Каролины Харрикейнз» победили «Баффало Сэйберз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Роли завершилась со счетом 5:3 (2:2, 1:0, 2:1) в пользу хозяев.

«Каролина» дважды по ходу встречи отыгрывалась стараниями Себастьяна Ахо, который оформил в матче хет-трик (9, 13 и 58 минута). У победителей шайбы также на счету Мартина Нечаса (25), Эспери Котканиеми (50). У «Баффало» отличились Джейкоб Брансон (1), Виктор Олофссон (11) и Расмус Далин (60).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился двумя результативными передачами. Теперь у него 13 очков в этом сезоне (8+5). Свечников был признан третьей звездой матча.

«Каролина» с 17 очками занимает второе место в Восточной конференции, у «Баффало» 14 очков и он идет пятым на Востоке.