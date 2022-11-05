Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» выставлен на продажу

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» на своем официальном сайте объявил о начале продажи команды.

Необходимым условием заключения сделки является то, что клуб должен и далее базироваться в Оттаве.

В настоящее время «Оттава Сенаторз» находится во владении дочерей бизнесмена Юджина Мельника, скончавшегося в конце марте этого года. Ранее СМИ сообщали, что в покупке клуба заинтересован канадский актер Райан Рейнольдс.

«Оттава Сенаторз» является одним из семи клубов НХЛ, располагающихся в Канаде. В период с 1903 по 1927 год команда 11 раз выигрывала Кубок Стэнли (семь раз до существования НХЛ, четыре раза в рамках лиги). Более завоевать престижный трофей команде не удавалось. В современной истории команда вернулась в НХЛ в 1992 году после 58-летнего отсутствия. Лучшим результатом «Оттавы» является выход в финал Кубка Стэнли в сезоне-2006/07 года.

В текущем сезоне НХЛ «Оттава» набрала восемь очков в десяти матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции.