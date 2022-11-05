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Ларионов уехал в Детройт и пропустит матч с «Локомотивом»

Тренер нижегородцев примет участие в праздновании 25-летия завоевания Кубка Стэнли.
05 ноября 2022 10:04
автор: Александр Евграфов

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов пропустит матч своей команды с ярославским «Локомотивом» из-за участия в праздновании 25-летия завоевания Кубка Стэнли, сообщают американские СМИ.

«Я пропускаю субботнюю игру. Во вторник я сказал ребятам в раздевалке, что следующую игру они без меня. Это особый случай, особое мероприятие», - приводит издание слова Ларионова.

Ларионов в составе «Детройта» в 1997 году стал обладателем Кубка Стэнли, который «Красные крылья» завоевали впервые с 1955 года. Вместе с Ларионовым в составе «русской пятерки» играли Владимир Константинов, впоследствии получивший тяжелую травму в автомобильной аварии, Вячеслав Фетисов (ныне депутат Государственной Думы Российской Федерации), Сергей Федоров (ныне главный тренер московского ЦСКА) и Вячеслав Козлов (ныне ассистент главного тренера московского «Динамо»).

источник: «Советский спорт»
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