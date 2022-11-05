«Торпедо» без Ларионова уступило «Локомотиву» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Артур Каюмов (7-я минута), Андрей Сергеев (23), Егор Коршков (36) и Артем Ильенко (46).

«Торпедо» проводило матч без главного тренера Игоря Ларионова, который взял небольшой отпуск и отправился в Детройт, чтобы принять участие в праздновании 25-летия завоевания Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».

Вратарь железнодорожников Даниил Исаев отразил 17 бросков в створ своих ворот и третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Локомотив» набрал 37 очков и переместился на третье место, у «Торпедо» 31 очко и пятая строчка в турнирной таблице. Обе команды играют в Западной конференции

Следующую игру «Торпедо» проведет 7 ноября дома с московским «Спартаком», а «Локомотив» в Москве сыграет с ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород» - «Локомотив» (Ярославль) – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы:

0:1 – Каюмов (Елесин, Березкин), 06:23

0:2 – Сергеев (Шалунов, Каюмов), 22:08

0:3 – Коршков (Андронов), 35:15

0:4 – Ильенко (Елесин, Мисюль), 45:03

Вратари: Хуска - Исаев