«Сибирь» по буллитам обыграла «Автомобилист» в матче КХЛ

«Автомобилист» на своей площадке принимал «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в основное и дополнительное время завершилась со счетом 1:1, а по буллитам точнее оказался новосибирский клуб - 3:2.

В составе хозяев отличился Брукс Мэйсек.

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Михала Чайковски.

Таким образом, «Автомобилист» с 34 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Сибирь» находится на четвертой строчке, имея в своем активе 33 очка.

В следующем матче «Автомобилист» отправится в гости к «Северстали» (7 ноября), а «Сибирь» сыграет в Челябинске против «Трактора» (6 ноября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» – «Сибирь» – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Мэйсек (Зборовский), 9:35

1:1 – Чайковски (), 50:19.