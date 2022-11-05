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СКА оказался сильнее «Металлурга» в матче лидеров Запада и Востока КХЛ

Игра прошла в Санкт-Петербурге.
05 ноября 2022 19:25

СКА на своей площадке принимал «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу петербургского клуба.

В составе хозяев дубль оформил Александр Никишин. Также по одному разу отличились Дмитрий Яшкин и Валентин Зыков.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Никиты Коростелева, Максима Карпова и Данилы Юрова.

Таким образом, СКА с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» находится на первой строчке Востока, имея в своем активе 37 очков.

В следующем матче СКА отправится в гости к «Адмиралу» (8 ноября), а «Металлург» примет на домашнем стадионе «Авангард» (9 ноября).

КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА – «Металлург» – 4:3 (3:3, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Коростелев (Лайпсик), 1:37
0:2 – Карпов (), 3:50
1:2 – Никишин (Яшкин), 12:46
2:2 – Никишин (Воробьев), 18:49
3:2 – Яшкин (Воробьев, Педан), 19:23
3:3 – Юров (Неколенко), 19:54
4:3 – Зыков (Бардаков), 52:36.

источник: «Советский спорт»
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