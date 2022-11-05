«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» на выезде оказался сильнее «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу уфимского клуба.
В составе гостей отличились Алексей Пустозеров, Александр Кадейкин и Иван Дроздов.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Ильи Хохлова и Павла Порядина.
Таким образом, «СЮ» с 37 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на 10-й строчке, имея в своем активе 21 очко.
В следующем матче «Салават Юлаев» отправится в гости к «Куньлуню» (7 ноября), а «Нефтехимик» примет дома «Ак Барс» (8 ноября).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» – «Салават Юлаев» – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы:
1:0 – Хохлов (Порядин), 17:07
1:1 – Пустозеров (), 17:30
1:2 – Кадейкин (Коледов, Науменков), 21:15
2:2 – Порядин (), 27:35
2:3 – Дроздов (Кулемин), 39:35