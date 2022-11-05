«Команда-звезда». Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Металлургом» в матче КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий после побелы своей команды над «Металлургом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«У нас команда-звезда, именно команда во всем на первом месте», - приводит слова специалиста пресс-служба петербургского клуба.
СКА с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» находится на первой строчке Востока, имея в своем активе 37 очков.
В следующем матче СКА отправится в гости к «Адмиралу» (8 ноября), а «Металлург» примет на домашнем стадионе «Авангард» (9 ноября).
источник: ХК СКА