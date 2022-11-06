«Вашингтон» проиграл дома «Аризоне», у Овечкина - рекордная шайба

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» дома уступил «Аризоне».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Джош Браун (47-я минута), Ник Ритчи (50-я и 60-я).
Хозяева ответили голами Александра Овечкина (29-я, в большинстве) и Энтони Манта (44-я).
Добавим, что российские игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали. Овечкин установил новый рекорд НХЛ.
Отметим, что «Кжпиталз» потерпели четвертое поражение кряду и с 12 очками занимают двенадцатое место в таблице Восточной конференции. «Аризона» набрала 9 очков и идет 12-й на Западе.
источник: «Советский спорт»