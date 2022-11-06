«Тампа-Бэй» обыграла дома «Баффало», Кучеров набрал четыре очка

«Тампа» на своем льду нанесла поражение «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча на льду «молний» завершилась их победой со счетом 5:3.

За «Тампу» шайбу забрасывали Ник Пол (8-я минута), Брейден Пойнт (26-я), Брэндон Хагель (48-я), Ник Пербикс (56-я) и Никита Кучеров (60-я). В активе россиянина также три голевые передачи. Владислав Наместников и Михаил Сергачев очков не набрали.

В составе «Баффало» голы забивали Земгус Гиргенсонс (17-я), Кейси Миттельштадт (29-я) и Джефф Скиннер (45-я). Защитник «клинков» Илья Любушкин не смог отметиться результативными действиями.

«Тампа» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 15 очков. «Баффало» (14) на девятой позиции.