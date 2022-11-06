Шайбы Михеева и Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения вигре с «Нэшвиллом»

«Ванкувер» дома уступил «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча на льду «Роджерс-Арены» завершилась победой «хищников» в серии буллитов - 4:3.
Голами в составе «Нэшвилла» отметились Джордан Гросс (23-я и 42-я минуты), оформивший дубль, и Нино Нидеррайтер (43-я). Яков Тренин очков не набрал.
У «Ванкувера» шайбы забросили российские нападающие Илья Михеев (2-я) и Андрей Кузьменко (18-я), а также Джей Ти Миллер (4-я).
В другом матче дня «Нью‑Джерси» в овертайме победил на выезде «Калгари» со счетом 4:3. Одна из шайб »Флэймз» на счету российского защитника Никиты Задорова.
источник: «Советский спорт»