«Торонто» обыграл «Бостон», Самсонов травмировал колено, пытаясь отразить буллит

У ЦСКА комплекс Нижнего? Как армейцы впервые в сезоне проиграли дома и не воспользовались осечками «Зенита» и «Спартака»

В 16-м туре РПЛ неудачно сыграли все команды первой тройки – вслед за потерей очков «Спартаком» в Сочи (1:1) и поражения «Зенита» от «Ахмата» (1:2) провалилась в игре с «Пари НН» команда Владимира Федотова (0:1).