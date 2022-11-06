«Торонто» обыграл «Бостон», Самсонов травмировал колено, пытаясь отразить буллит

«Торонто» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча на льду «Мэйпл Лифс» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Торонто» дубль оформил Остон Мэттьюс (8-я и 35-я минуты). У «Баффало» отличился Брэд Маршан, который реализовал буллит на 25-й минуте.
Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отыграл лишь да периода. Он отразил 13 бросков и ушел со льда из-за травмы, которую получил во время исполнения буллита Маршаном.
В другом матче «Питтсбург» уступил дома «Сиэтлу» - 2:3. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин очков не набрал.
источник: «Советский спорт»