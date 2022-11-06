Владелец «Вашингтона» отреагировал на рекордную шайбу Овечкина

Владелец »Вашингтона» Тед Леонсис обратился к российскому форварду команды Александру Овечкину.

Глава столичного клуба поблагодарил 37-летнего хоккеиста за его гол, который стал рекордным в НХЛ.

Напомним, что Овечкин отличился в матче с «Аризоной» (2:3). Для россиянина эта шайба стала 787-й за «Вашингтон». Таким oбразом, Александр превзoшел достижение легендарного нападающего «Детройта» Горди Хоу. Канадeц забросил за «Рeд Уингз» 786 шайб.

«Больше всего голов за один клуб. Спасибо, Овечкин. История сотворена заново», — написал Леонсис на свой странице в соцсети.

Добавим, что в текущем сезоне Александр забросил семь шайб.