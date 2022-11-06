Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Владелец «Вашингтона» отреагировал на рекордную шайбу Овечкина

Хоккеист выступает за клуб с 2005 года.
06 ноября 2022 10:40
автор: Александр Поволоцкий

Владелец »Вашингтона» Тед Леонсис обратился к российскому форварду команды Александру Овечкину.

Глава столичного клуба поблагодарил 37-летнего хоккеиста за его гол, который стал рекордным в НХЛ.

Напомним, что Овечкин отличился в матче с «Аризоной» (2:3). Для россиянина эта шайба стала 787-й за «Вашингтон». Таким oбразом, Александр превзoшел достижение легендарного нападающего «Детройта» Горди Хоу. Канадeц забросил за «Рeд Уингз» 786 шайб.

«Больше всего голов за один клуб. Спасибо, Овечкин. История сотворена заново», — написал Леонсис на свой странице в соцсети.

Добавим, что в текущем сезоне Александр забросил семь шайб.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Владелец «Вашингтона» отреагировал на рекордную шайбу Овечкина
Хоккеист выступает за клуб с 2005 года.
06.11.2022 10:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Торонто» обыграл «Бостон», Самсонов травмировал колено, пытаясь отразить буллит
«Брюинз» прервали семиматчевую победную серию.
06.11.2022 09:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шайбы Михеева и Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения вигре с «Нэшвиллом»
В другом матче дня отличился российский защитник.
06.11.2022 09:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Тампа-Бэй» обыграла дома «Баффало», Кучеров набрал четыре очка
«Клинки» потерпели второе поражение подряд.
06.11.2022 09:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Вашингтон» проиграл дома «Аризоне», у Овечкина - рекордная шайба
Столичный клуб продлил серию поражений.
06.11.2022 08:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам за один клуб
Достижение держалось с 1971 года.
06.11.2022 08:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Команда-звезда». Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Металлургом» в матче КХЛ
Петербурский клуб обыграл своего соперника со счетом 4:3.
05.11.2022 22:47
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
Игра состоялась в Нижнекамске.
05.11.2022 19:40
Хоккей
СКА оказался сильнее «Металлурга» в матче лидеров Запада и Востока КХЛ
Игра прошла в Санкт-Петербурге.
05.11.2022 19:25
Хоккей
«Сибирь» по буллитам обыграла «Автомобилист» в матче КХЛ
Встреча прошла в Екатеринбурге на «Уралец-Арене».
05.11.2022 17:08
Хоккей
Учитесь, сеньор Зурдо! Как Дмитрий Бивол дал мастер-класс Хильберто Рамиресу и защитил чемпионский пояс в Абу-Даби
В столице ОАЭ состоялся знаковый поединок в полутяжелом весе, в котором россиянин Дмитрий Бивол победил единогласным решением судей мексиканца Хильберто Рамиреса и остался чемпионом мира по версии WBA.
Катар выйдет в плей-офф, а Франция — нет? Специальные ставки на итоги группового турнира ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на пары команд, который выйдут в 1/8 финала из разных групп стартующего 20 ноября в Катаре чемпионате мира по футболу.
«Переговоров с «Локомотивом» по Галактионову не веду». Гендир «Пари НН» — после победы над ЦСКА
Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов после победы над ЦСКА в 16-м туре РПЛ (1:0) рассказал о матче, возможном уходе из команды главного тренера Михаила Галактионова и включении в расширенную заявку сборной России защитника нижегородцев Ильи Агапова.
У ЦСКА комплекс Нижнего? Как армейцы впервые в сезоне проиграли дома и не воспользовались осечками «Зенита» и «Спартака»
В 16-м туре РПЛ неудачно сыграли все команды первой тройки – вслед за потерей очков «Спартаком» в Сочи (1:1) и поражения «Зенита» от «Ахмата» (1:2) провалилась в игре с «Пари НН» команда Владимира Федотова (0:1).
«Ахмат» — сила! Как грозненцы нанесли «Зениту» первое поражение в чемпионате, да еще и в Санкт-Петербурге
Лидер РПЛ в 16-м туре сенсационно проиграл дома чеченской команде (1:2).
«Ак Барс», подвинься! Как Валиева собрала аншлаг и срывала овации в родной Казани
В столице Татарстана начался третий этап Гран-при России. Лидерство после короткой программы уверенно захватила уроженка Казани Камила Валиева.
Черная полоса на Черном море. Как «Спартак» снова не смог победить в Сочи
В гостевом матче 16-го тура РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Сочи» (1:1), несмотря на быстрый гол Квинси Промеса.
От Доннаруммы до Холанда: сборная звезд, чьи сборные не выступят на ЧМ-2022
«Плеймейкер» составил команду из лучших футболистов, сборные которых не прошли отбор на стартующий 20 ноября чемпионат мира в Катаре.
«Тяжелый газон «Фишта» не помешает москвичам одержать верховую победу». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы команд в одном из центральных матчей 16-го тура РПЛ (5 ноября, 14:00).
«Вернет ли Гогниев капитанскую повязку? Пока с ним не обсуждали». Глушаков — после победы «Химок» над «Оренбургом»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не попал в заявку на матч 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0), но согласился обсудить первую за три месяца победу команды.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика