Беттмэн высказался о возможном приглашении российских игроков на Кубок мира-2024

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал ситуацию с возможным допуском сборной России на Кубок мира, который должен пройти в 2024 году.

«Есть много моментов, с которыми нужно разобраться перед проведением Кубка мира. Допуск сборной России - один из многих вопросов, которые мы обсуждаем с ассоциацией игроков НХЛ касательно турнира», — цитируют фукционера зарубежные СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кубок мира, запланированный на февраль, может быть отложен из-за вопросов между НХЛ и ИИХФ.

Россиян на турнире не хотят видеть другие национальные команды.