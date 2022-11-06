Ван Римсдайк: «Отдать передачу в «офис» Овечкина - всегда хорошая идея»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Тревор Ван Римсдайк прокомментировал игру своего одноклубника и капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Я только что вышел на лед в конце большинства, и… отдать передачу Ови в его «офис» - всегда хорошая идея. Он усердно потрудился там. Отличный бросок - и невероятное достижение. Лучший снайпер в истории, и еще один рекорд на пути», - приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, в последнем матче против «Аризоны Койотис» Овечкин забросил свою 786-ю шайбу в заокеанской карьере.

Несмотря на это, его команда проиграла четвертый матч подряд (2:3).