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Ван Римсдайк: «Отдать передачу в «офис» Овечкина - всегда хорошая идея»

Россиянин продолжает бить рекорды НХЛ.
06 ноября 2022 17:19
автор: Александр Шульгин

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Тревор Ван Римсдайк прокомментировал игру своего одноклубника и капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Я только что вышел на лед в конце большинства, и… отдать передачу Ови в его «офис» - всегда хорошая идея. Он усердно потрудился там. Отличный бросок - и невероятное достижение. Лучший снайпер в истории, и еще один рекорд на пути», - приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, в последнем матче против «Аризоны Койотис» Овечкин забросил свою 786-ю шайбу в заокеанской карьере.

Несмотря на это, его команда проиграла четвертый матч подряд (2:3).

источник: NHL (НХЛ)
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Ван Римсдайк: «Отдать передачу в «офис» Овечкина - всегда хорошая идея»
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