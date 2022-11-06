Шайба Радулова помогла «Ак Барсу» победить «Северсталь»

«Ак Барс» на выезде оказался сильнее «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

В основное время у хозяев отличились Руслан Абросимов (буллит) и Адам Лишка.

У гостей шабы забросили Александр Радулов и Артем Галимов. В овертайме победу «Ак Барсу» принес точный бросок Ильи Сафонова.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает седьмое место, набрав 28 очков в 26 матчах. «Северсталь» идет девятой на Западе: 26 очков после 27 игр.