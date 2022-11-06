Разин - о матче с «Ак Барсом»: Молодцы, что поверили в себя и перевернули игру, могли победить

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал комментарий после поражения своей команды от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Молодцы, что перевернули игру. Тем более, при счёте 0:2 получили четыре минуты. Меньшинство немного перевернуло ход игры. Молодцы, что поверили в себя. Могли и выиграть», - приводит слова специалиста пресс-служба череповецкого клуба.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает седьмое место, набрав 28 очков в 26 матчах. «Северсталь» идет девятой на Западе: 26 очков после 27 игр.