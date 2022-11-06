Тренер минского «Динамо» Вудкрофт рассказал, как его игрокам удалось пробить Третьяка

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу своей команды над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В середине третьего периода «Сочи» заменил вратаря. Повлияло ли это как-то на нашу тактику? Если коротко, то нет. Но, конечно, парни знали, что этот вратарь только вышел на лед и еще «холодный», значит, надо побыстрее бросить по его воротам. Так и сделал Мартынов. Смогли использовать этот момент. Но пока не знаю, что случилось с вратарем соперника», - приводит слова специалиста пресс-служба минчан.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Динамо». Победную шайбу белорусы забросили в овертайме.

Команда Вудкрофта бьется за попадание в кубковую восьмерку. Южане по-прежнему замыкают турнирную таблицу Западной конференции.