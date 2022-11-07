Передача Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде переиграл «Каролину Харрикейнз».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Калле Ярнкрюк, Джон Таварес и Уильям Нюландер.
Хозяева ответили шайбой Стефана Нейсена в большинстве с передач Брента Бернса и Андрея Свечникова.
Канадцы набрали 16 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Ураганы» с 17 баллами расположились перед ними.
источник: «Советский спорт»