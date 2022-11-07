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«Рейнджерс» проиграли «Детройту», упустив фору в две шайбы. У Панарина - голевая передача

Развязка встречи наступила в овертайме.
07 ноября 2022 08:49
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «красных крыльев», в составе которых отличились Мэтт Лафф, Пбюс Зутер и Доминик Кубалик, реализовавший большинство.

Хозяева ответили шайбами Каало Какко и Мики Зибанежада, также воспоьзовавшегося численным перевесом с передачи Артемия Панарина.

Отметим, что по ходу встречи «Нью-Йорк» выигрывал 2:0, однако умудрился растерять добытое еще в первом периоде преимущество.

«Детройт» набрал 16 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджеры» с 15 очками расположились на восьмой строчке.

источник: «Советский спорт»
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