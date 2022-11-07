«Анахайм» отыграл две шайбы за 27 секунд, но проиграл «Флориде»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде нанесла поражение «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Сэм Райнхарт. Еще по одной шайбе забросили Картер Верхеге, Брэндон Монтур и Самуэль Беннетт. Дважды «пантеры» реализовывали численное преимущество.

Хозяева ответили голами Адама Хенрика, Райана Строума и Исака Лундестрема в большинстве. Отметим, что перые две шайбы при счете 0:2 Хенрик и Строум забросили с разницей в 27 секунд, восстановив равновесие.

«Флорида» набрала 15 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» с девятью очками остался 15-м на Западе.