Три хоккеиста впервые в карьере признаны лучшими игроками КХЛ недели

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги названы лучшие игроки 10-й недели сезона. Трое из четырех лауреатов впервые в карьере добились подобного успеха, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарем недели назван голкипер «Локомотива» Даниил Исаев. Ярославцы выиграли три матча 10-й недели, два из них в сухую, один из которых в активе Исаева. В двух матчах по воротам голкипера было нанесено 52 броска, из которых 98,08% было отражено.

Лучшим защитником недели стал игрок минского «Динамо» Джозеф Душак, набравший 4 (2+2) очка в трех матчах. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении +1, а в игре с «Сочи» стал автором победной шайбы.

Лучшим новичком недели признан хоккеист «Северстали» Илья Иванцов, набравший 2 (1+1) очка. Шайба в матче с «Сочи» стала для Иванцова первой в карьере.

Все три игрока впервые в карьере получили награду лучших хоккеистов в своих номинациях.

Лучшим нападающим недели второй раз в карьере стал игрок «Авангарда» Владимир Ткачев. На его счету 6 (1+5) очков, 6 силовых приемов, 3 заблокированных броска и 2 отбора шайбы.