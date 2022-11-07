Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Куньлунь Ред Стар» едва не подрались до матча (видео)

Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Куньлунь Ред Стар» едва не подрались до матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает Telegram-канал башкирского клуба.

Стычка началась после того, как игрок «Куньлуня» Гарет Хант во время разминки заехал на половину поля соперника. К нему подъехал хоккеист «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин и попытался оттеснить оппонента на его половину.

На помощь к обеим сторонам подъехали партнеры по команде, и на площадке разгорелся спор, который вскоре был улажен.